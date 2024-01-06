Стало известно, когда в Москве отступят самые сильные с 1950 года морозы
Синоптик Вильфанд: Москву ждёт потепление до -10 градусов после праздников
Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев
Москвичей ждёт незначительное потепление после серии аномально морозных дней, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура начнёт подниматься сразу после новогодних праздников.
"В первые два рабочих дня в Московском регионе будет повышение температуры. Прогнозируется около минус 20 градусов ночью и минус 10 градусов днём. Это можно назвать потеплением в кавычках, всё равно температура будет ниже нормы на семь градусов", — сказал журналистам Вильфанд.
В то же время на столицу обрушатся снег и ветер с порывами до восьми-десяти метров в секунду. Из-за этого, предупредил Вильфанд, температура будет ощущаться ниже.
Напомним, с Нового года в Москве наблюдается аномально холодная погода, а утро 3 января стало для столицы самым холодным с 1950 года. В МЧС России предупредили, что экстремальные морозы сохранятся в регионе до 8 января.