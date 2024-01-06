Стало известно, когда в Москве отступят самые сильные с 1950 года морозы

Москвичей ждёт незначительное потепление после серии аномально морозных дней, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура начнёт подниматься сразу после новогодних праздников.

"В первые два рабочих дня в Московском регионе будет повышение температуры. Прогнозируется около минус 20 градусов ночью и минус 10 градусов днём. Это можно назвать потеплением в кавычках, всё равно температура будет ниже нормы на семь градусов", — сказал журналистам Вильфанд.