В Москве 3 января наступило самое холодное утро за последние 74 года
Синоптик Леус: Таких морозов в Москве 3 января не было 74 года
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Температура воздуха в столичном регионе опустилась до отметки –25,2 градуса. Для сегодняшнего дня, 3 января, это рекорд за последние 74 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Последний раз холоднее было 3 января 1950 года, тогда минимум составил минус 29°. Однако до рекордных значений такой температуре далеко — рекорд нынешних суток принадлежит военному 1942 году, тогда 3 января морозы окрепли до минус 35,9°", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф предупреждал читателей, что 3 и 4 января жителям Москвы и Подмосковья следует особенно утеплиться: температура прогнозируется ниже климатической нормы на 16–20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –22… –25 °С, днём ожидается –20… –22 °С. В области ночью будет –23… –28 °С, днём чуть потеплеет — до –20… –25 °С. Больших осадков не предвидится, сохранится облачность с прояснениями, ветер северный 4–9 м/с.