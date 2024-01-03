В Москве 3 января наступило самое холодное утро за последние 74 года

Температура воздуха в столичном регионе опустилась до отметки –25,2 градуса. Для сегодняшнего дня, 3 января, это рекорд за последние 74 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Последний раз холоднее было 3 января 1950 года, тогда минимум составил минус 29°. Однако до рекордных значений такой температуре далеко — рекорд нынешних суток принадлежит военному 1942 году, тогда 3 января морозы окрепли до минус 35,9°", — написал он в своём телеграм-канале.