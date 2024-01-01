В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов

Под Новый год столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру минус 12,9 градуса, а на северо-западе области (Шереметьево) доходило до минус 14 градусов. Гидрометцентр обещает аномально холодные значения до Рождества, в связи с чем объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Так, 2 января в Москве ночью ожидается –18…–20 °С, днём –16…–18 °С. По области синоптики прогнозируют –18…–23 °С ночью и –15…–20 °С днём. 3 января мороз усилится до –23…–25 °С в столице и до –23…–28 °С в области ночью, дневная температура составит –20…–22 °С и –20…–25 °С соответственно. При этом будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 4–10 м/с.

А вот 3 и 4 января следует особенно утеплиться: температура прогнозируется ниже климатической нормы на 16–20 градусов. В ночь на третье число в Москве столбики термометров опустятся до –22…–25 °С, днём ожидается –20…–22 °С. В области ночью будет –23…–28 °С, днём чуть потеплеет — до –20…–25 °С. Больших осадков не предвидится, сохранится облачность с прояснениями, ветер северный 4–9 м/с.

Ночью 4 января в области похолодает до –30 °С, в Москве будет –26…–28 °С, днём –26…–21 °С и –23…–21 °С. Местами пройдёт небольшой снег. Метеорологи сообщают, что опасным сильным морозом для столицы считается температура минус 30 °С, для области — минус 35 °С.

Далее температура начнёт постепенно повышаться, и уже 7 января в Москве и области температура ночью будет –21…–16 °С, днём –14…–19 °С, что ниже климатической нормы лишь на 7–9 °С. Ожидаются облачность и снег. Ветер будет северо-западный 2–7 м/с.