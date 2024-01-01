2023 год вошёл в шестёрку самых тёплых в Москве за последнее столетие Синоптик Позднякова сообщила, что 2023 год стал одним из самых тёплых в Москве 1 января, 08:18 В Москве 2023 год оказался одним из самых тёплых. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

В Москве уходящий год оказался одним из наиболее тёплых за последние 144 года, но лидерство по-прежнему удерживает 2020-й. Об этом в телеграм-канале рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса. Таким образом, он вошёл в число шести наиболее тёплых с 1879 года. Самым тёплым, с аномалией +1,8 градуса, остался 2020 год", — уточнила она.

Синоптик отметила, что самыми аномальными по температурным показателям оказались в 2023 году март, апрель, август, сентябрь. В эти месяцы погода была гораздо теплее климатической нормы. А вот июль выдался прохладнее, чем обычно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни погода в столичном регионе будет определяться циклонической деятельностью, а в Москве ожидается рост атмосферного давления.

Авторы Татьяна Миссуми