Синоптик предрёк москвичам "гребешок" давления и объяснил, от чего зависит погода 1 января

В ближайшие дни погода в столичном регионе будет определяться циклонической деятельностью, а в Москве ожидается рост атмосферного давления. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"[28 декабря] будет промежуточный гребень, синоптики ласково называют его "гребешок" давления, при котором давление повысится и практически дойдёт до нормы. Ночные температуры -4...-6 °С в Москве, по области до -8 °С. Днём максимальные значения -2...-4 °С. В пятницу ночью -4...-8 °С, а днём потеплеет в связи с приближением западного циклона", — отметил он в беседе с RT.

Эксперт добавил, что в субботу, 30 декабря, столбики термометров поднимутся на пять-шесть градусов выше климатической нормы. При этом ожидается ещё и небольшой мокрый снег. В первой половине 31 декабря, по словам синоптика, будет около нуля. Высказался специалист и по поводу того, какой погоды ждать в первый день нового года.

"Два циклонических образования с запада и востока и два антициклонических образования с севера и юга. А Москва будет находиться в ложбине низкого давления циклона запада и востока и по меридиану [в зоне] антициклонов. И от того, кто "победит", зависит и погода", — объяснил Вильфанд.

Говоря о погоде в Подмосковье, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что температура там в преддверии Нового года не будет стабильной. По его словам, больших морозов, как и тепла, уже не предвидится, ожидается оттепель. Днём 28 декабря прогнозируется от одного до четырёх градусов ниже нуля, а 29-го и 30-го начнётся потепление, пройдут небольшие осадки.

"В пятницу — в виде мокрого снега, в субботу — в смешанной фазе. Ночью, особенно в субботу, температура будет находиться у нулевой отметки и даже нигде не опустится ниже нуля по области", — уточнил Ильин в беседе с телеканалом "360".

Ночью 29 декабря всё-таки пойдёт небольшой снег, однако он растает, потому что 30 декабря температура поднимется до +4 градусов, а на севере — до нуля или +1°С. При этом в районе Серпухова и Ступина ожидается -1...-4 °С, а в Сергиевом Посаде — -4...-6 градусов. Ильин подчеркнул, что оттепель начнётся с западных и южных районов области.