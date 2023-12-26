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26 декабря, 12:05

Россиян предупредили о мощном двухцентровом циклоне с аномальными температурами

Синоптик Цыганков: В Россию пришёл мощный двухцентровый циклон

В Россию пришёл мощный двухцентровый циклон, один его центр стоит над Уралом, а другой — севернее Мурманска. Об этом рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков. По его словам, влияние циклона продлится до конца текущей недели.

"30–31 декабря аномальные температуры будут в Якутии, на севере Иркутской области. Там температуры будут на четыре-восемь градусов ниже нормы. А южнее — восточная часть Урала, Новосибирск, Красноярск — на четыре-восемь градусов выше нормы. Поволжье, Москва, Астрахань, Ростов-на-Дону — на два-четыре градуса выше нормы", — сказал специалист в беседе с RT.

В частности, минимальная температура в Якутии в ночное время суток будет минус 44 градуса, в Новосибирске и Омске — около восьми градусов мороза, а вот в Москве — от нуля до плюс четырёх градусов тепла, в Ростове-на-Дону — до двух градусов с отметкой плюс.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве во вторник, 26 декабря, установлен суточный рекорд по низкому атмосферному давлению. Он составил всего 724,4 миллиметра ртутного столба (норма — от 750 до 760).

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Shutterstock

Наталья Исакова
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