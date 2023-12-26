В Москве установлен суточный рекорд по низкому атмосферному давлению

В Москве во вторник, 26 декабря, установлен суточный рекорд по низкому атмосферному давлению. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, он составил 724,4 миллиметра ртутного столба.

"Напомню, что суточный рекорд низкого атмосферного давления для 26 декабря ранее составлял 728,4 миллиметра ртутного столба и был установлен в 1975 году. Точное значение нового рекорда станет известно ближе к концу дня, ориентировочно оно составит 724 миллиметра ртутного столба, что на 22–24 единицы ниже нормы", — говорится в сообщении метеоролога.