Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении

Сегодня атмосферное давление в Москве значительно опустилось, приблизившись к рекордно низким значениям. Такое положение дел будет сохраняться в течение всей предновогодней недели, поэтому стоит ждать "мрачноватой" погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

"Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных. Рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 миллиметра ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 миллиметров ртутного столба, то есть всего лишь 0,8 миллиметров не хватило", — рассказал он.

По словам метеоролога, в ближайшую неделю стоит ожидать давления на 15–20 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Из-за этого в Москве будет царить мрачная, тусклая погода. При этом ожидается небольшой снег и рост сугробов, высота которых в разных частях города сейчас варьируется от 18 до 29 сантиметров.