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23 декабря, 19:19

Москвичей предупредили об экстремально низком атмосферном давлении

Синоптик Вильфанд: Атмосферное давление упало до экстремально низкого уровня

Сегодня атмосферное давление в Москве значительно опустилось, приблизившись к рекордно низким значениям. Такое положение дел будет сохраняться в течение всей предновогодней недели, поэтому стоит ждать "мрачноватой" погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

"Сегодня в связи с приближением центра циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных. Рекорд был установлен в 1971 году и составил 723,8 миллиметра ртутного столба, а сегодня оно опустилось до 723 миллиметров ртутного столба, то есть всего лишь 0,8 миллиметров не хватило", — рассказал он.

По словам метеоролога, в ближайшую неделю стоит ожидать давления на 15–20 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Из-за этого в Москве будет царить мрачная, тусклая погода. При этом ожидается небольшой снег и рост сугробов, высота которых в разных частях города сейчас варьируется от 18 до 29 сантиметров.

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Ранее Вильфанд сообщал о том, что всю неделю в столичном регионе будет главенствовать слабый плюс, а отрицательные температуры вернутся в Москву только в воскресенье. Синоптик обратил внимание на то, что до субботы включительно столбики термометров будут держаться примерно на одинаковой отметке и днём, и ночью, но потом циркуляция в воздухе изменится.

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Х / Юлия Сапронова

Юрий Лысенко
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