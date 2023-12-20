"Бррр" возвращается: Стало известно, когда оттепель в Москве снова сменится морозами

Всю неделю в столичном регионе будет главенствовать слабый плюс, а отрицательные температуры вернутся в Москву только в воскресенье. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он обратил внимание на то, что до субботы включительно столбик термометра будет держаться примерно на одинаковой отметке и днём, и ночью, но потом циркуляция в воздухе изменится.