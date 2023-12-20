"Бррр" возвращается: Стало известно, когда оттепель в Москве снова сменится морозами
Синоптик Вильфанд прогнозирует возвращение морозной погоды в Москву
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Всю неделю в столичном регионе будет главенствовать слабый плюс, а отрицательные температуры вернутся в Москву только в воскресенье. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он обратил внимание на то, что до субботы включительно столбик термометра будет держаться примерно на одинаковой отметке и днём, и ночью, но потом циркуляция в воздухе изменится.
"Небольшое понижение температуры, уже в воскресенье температура станет отрицательной. Ночью от нуля до минус пяти, по области — до минус шести", — приводит прогноз Вильфанда РИА "Новости".
Как уже рассказывал Лайф, начавшаяся в столице оттепель прогнала из города циклон "Ваня", который принёс в столичный регион мощные осадки и рекордные сугробы. Потепление связано с циклоном в Норвежском море. Европейская часть России находится на его южной периферии, поэтому тепло как бы "качается" из Атлантики, с запада на восток. А к Новому году в Москве может выпасть 20 сантиметров снежного покрова. Согласно долгосрочным прогнозам, в январе и феврале ожидаются обильные снегопады. Количество осадков в эти месяцы в полтора раза превысит климатическую норму.