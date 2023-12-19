Синоптик объяснил, с чем связана пришедшая в Москву оттепель
Синоптик Вильфанд: На погоду в Москве влияет циклон в Норвежском море
На погоду в столичном регионе сейчас влияет циклон, находящийся в Норвежском море, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Именно из-за него в Москве и области наблюдается "мрачная оттепельная" погода.
"Вся Западная Европа, и вся европейская часть страны, и Западная Сибирь находятся на южной периферии этого циклона. Поэтому тепло "качается" из Атлантики, с запада на восток… Всю неделю не только Москва, но и вся европейская территория страны будут находиться под влиянием вот этой южной периферии", — приводит его слова RT.
Так, температура на этой неделе в Москве и регионе не будет превышать -2 градусов, а порой термометры и вовсе могут показывать до 4 градусов тепла даже в тёмное время суток, как, например, было сегодня, в ночь на 19 декабря. По словам метеоролога, это редкость, когда атлантический воздух проникает далеко на восток.
При этом понизятся значения только к концу недели — в воскресенье и понедельник. Ожидается небольшой минус, однако сильных морозов ждать не стоит, всё же будет теплее нормы.
Как уже рассказывал Лайф, начавшаяся в столице оттепель прогнала из города циклон "Ваня". Он принёс в столичный регион мощные осадки и рекордные сугробы, после чего ушёл на север, а Москва оказалась в его тыловой части.
ТАСС / Антон Новодережкин