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18 декабря, 14:42

Педиатр объяснила, когда ребёнку с насморком лучше ограничить зимние прогулки

Педиатр Гладченко: Прогулки с ребёнком при насморке стоит ограничить до 30 минут

В период болезни у ребёнка с ним можно гулять, но есть несколько правил, которые следует соблюдать. Об этом "Газете.ru" рассказала Ольга Гладченко, детский пульмонолог. По её словам, первая рекомендация — выбирать досуг, отталкиваясь от диагноза ребёнка.

"Важно учитывать основной диагноз. При синдроме бронхиальной обструкции вдыхание холодного (прохладнее, чем в квартире) воздуха может ухудшить ситуацию, усилить кашель. А вот при коклюше показаны прогулки в любое время года при температуре не ниже -15 °С", — сообщила Ольга Гладченко.

Она рассказала, что при высокой температуре, ознобе, тошноте или рвоте, жидком стуле, слабости гулять не нужно, ведь при таких симптомах показаны постельный режим и покой. В облегчении болезни может помочь частое проветривание комнаты и увлажнение воздуха.

Медик объяснила, что можно ограничиться получасовой прогулкой при сильном насморке у ребёнка, так как при вдыхании морозного воздуха ртом он не согревается, не увлажняется, не очищается и не ионизируется, что приводит к повторному заражению. А при конъюнктивите в ветреную погоду прогулка также не рекомендуется, так как ветер раздражает оболочки глаз и ухудшает течение болезни.

Врач подчеркнула, что разрешение на прогулки должен дать педиатр, если ребёнок хорошо себя чувствует, променад на чистом воздухе не помешает, заключила Гладченко.

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Обложка ©

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Александра Мышляева
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