Врач посоветовала родителям верный способ уберечь ребёнка от гриппа

Сезонный грипп массово распространяется среди детей, потому что не все родители помнят о прививках, заявила врач-педиатр Айсель Асланова. По её словам, помимо гриппа коронавирус также активно распространяется.

"Практически всегда фиксируется грипп типа А, типа В пока практически не было. К сожалению, среди заболевших попадаются и вакцинированные пациенты, но они, по крайней мере, не так тяжело переносят заболевание. Те же, кто не делал прививку, болеют с температурой под 40–41, которая не сбивается. В лучшем случае — до 38,8", — рассказала Асланова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Она отметила, что с такой температурой стоит немедленно бежать к врачу. Медик добавила, что не все современные родители помнят о прививках, однако она заметила, что своевременная постановка диагноза и начало противовирусного лечения — главные помощники в лечении вирусных заболеваний.