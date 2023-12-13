В школах Москвы призвали ввести недельный карантин на фоне роста заболеваемости гриппом
Врач Тимаков призвал ввести недельный карантин в школах Москвы из-за гриппа
В Москве целесообразно ввести недельный карантин и дистанционное обучение на фоне резкого роста заболеваемости гриппом. Такого мнения придерживается врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Есть резонность вводить не масочный режим, а карантин и дистанционное обучение хотя бы на неделю, чтобы прервать этот процесс. Потому что заболеваемость гриппом началась очень резко — буквально за несколько дней. Грипп протекает так, как должен протекать — своим этапом развития этого заболевания с осложнениями на пневмонию", — сказал Тимаков в беседе с НСН.
При этом он оговорился, что осложнения, как правило, возникают у тех, кто не сделал прививку. Это относится в том числе и к детям, поэтому врач призвал ввести дистанционку в столичных школах до того, пока все ученики заболеют.
"И делать это [переводить детей на удалёнку — Прим. Лайфа] нужно при выявлении первого случая заболевания гриппом. Если в классе кто-то заболел, то детей нужно изолировать на 5–7 дней, потому что инкубационный период у гриппа короткий, длительная изоляция не требуется", — подытожил врач.
Ранее сегодня стало известно, что в школах Москвы и области зафиксировали всплеск заболевания скрытой пневмонией. Основным симптомом является высокая температура, при которой не помогают жаропонижающие средства.
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