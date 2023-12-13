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13 декабря, 07:30

Роспотребнадзор: Призыв носить маски в Москве носит рекомендательный характер

Ношение масок в Москве носит рекомендательный характер и является вопросом личной ответственности, пояснили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Рекомендация носить маски для личной безопасности не является сигналом для введения масочного режима. Ношение маски в общественных местах — вопрос личной ответственности перед собой и окружающими", — уточнили в ведомстве.

При этом москвичам напомнили, что во время подъёма простудных заболеваний особенно важно как можно чаще мыть руки и использовать антисептики.

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Напомним, накануне Роспотребнадзор призвал жителей и гостей столицы носить маски в общественных местах. Причиной рекомендации стало увеличившееся количество заболевших гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. При этом в ведомстве напомнили, что избежать тяжёлых последствий помогает и комплексный подход к защите: вакцинация, здоровый образ жизни и простые правила гигиены.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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