Роспотребнадзор: Призыв носить маски в Москве носит рекомендательный характер

Ношение масок в Москве носит рекомендательный характер и является вопросом личной ответственности, пояснили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Рекомендация носить маски для личной безопасности не является сигналом для введения масочного режима. Ношение маски в общественных местах — вопрос личной ответственности перед собой и окружающими", — уточнили в ведомстве.

При этом москвичам напомнили, что во время подъёма простудных заболеваний особенно важно как можно чаще мыть руки и использовать антисептики.