Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски в общественных местах 12 декабря, 16:16 Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски в общественных местах. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Роспотребнадзор порекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах из-за увеличившегося числа заболевших гриппом, ОРВИ и ковидом. Об этом говорится на сайте столичного ведомства.

"В период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики: сократите время пребывания и пользуйтесь маской в местах массового скопления людей и общественном транспорте", — уточняется в тексте.

Москвичам также напомнили, что избежать тяжёлых последствий инфекции помогает комплексный подход к защите: вакцинация, здоровый образ жизни и простые правила гигиены. В ведомстве отметили, что сейчас от гриппа и ковида привито порядка 60,7% населения города. Также в Роспотребнадзоре призвали не заниматься самолечением при первых признаках заболевания.

Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в России продолжается рост заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю в стране выявлено увеличение числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8%.

Авторы Татьяна Миссуми