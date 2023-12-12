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Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски в общественных местах

12 декабря, 16:16
<p>Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски в общественных местах. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Роспотребнадзор призвал москвичей носить маски в общественных местах. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Роспотребнадзор порекомендовал жителям Москвы носить маски в общественных местах из-за увеличившегося числа заболевших гриппом, ОРВИ и ковидом. Об этом говорится на сайте столичного ведомства.

"В период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики: сократите время пребывания и пользуйтесь маской в местах массового скопления людей и общественном транспорте", — уточняется в тексте.

Москвичам также напомнили, что избежать тяжёлых последствий инфекции помогает комплексный подход к защите: вакцинация, здоровый образ жизни и простые правила гигиены. В ведомстве отметили, что сейчас от гриппа и ковида привито порядка 60,7% населения города. Также в Роспотребнадзоре призвали не заниматься самолечением при первых признаках заболевания.

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Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в России продолжается рост заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю в стране выявлено увеличение числа случаев заболевания во всех возрастных группах на 8,8%.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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