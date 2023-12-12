Врач посоветовала практиковать поздние завтраки во время простуды и забыть про чай с мёдом
Диетолог Мухина: Во время простуды и гриппа завтракать нужно не ранее 12 часов
Во время простуды нужно пить несладкий чай. Обложка © Unsplash
Когда мы болеем ОРВИ и гриппом, очень важно не только правильно лечиться, но и правильно питаться. Диета во время болезни должна быть особая, например лучше отказаться от мяса, сладкого чая и фруктов. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Марият Мухина.
Очень важно придерживаться определённой диеты, которая будет практически равна полуголоду, чтобы в момент начала вирусной инфекции дать организму возможность сосредоточиться не на работе желудочно-кишечного тракта, а дать энергию для борьбы с вирусом
Врач перечислила несколько правил в питании, которые помогут улучшить самочувствие при ОРВИ и гриппе:
- Завтракать нужно не ранее 12 часов.
- Лучше практиковать двухразовое питание и лёгкий перекус, особенно когда повышается температура.
- Пить стоит несладкий чай, желательно травяной.
- Нужно полностью отказаться от сахара и простых углеводов: хлеба, макарон, картошки, фруктов, медовых, ягодных напитков и алкоголя. По словам Мухиной, углеводы повышают уровень глюкозы, которой "питаются" вирусы.
- От мяса тоже лучше отказаться, но куриный бульон, напротив, будет очень полезен.
- В рацион нужно ввести животные жиры, потому что в них содержится арахидоновая кислота, которая повышает иммунитет. Неслучайно некоторые народы пьют чай с жиром или чай с маслом.
Напомним, что сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот".