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Врач посоветовала практиковать поздние завтраки во время простуды и забыть про чай с мёдом

Диетолог Мухина: Во время простуды и гриппа завтракать нужно не ранее 12 часов

12 декабря, 12:06
<p>Во время простуды нужно пить несладкий чай. Обложка © Unsplash</p>

Во время простуды нужно пить несладкий чай. Обложка © Unsplash

Когда мы болеем ОРВИ и гриппом, очень важно не только правильно лечиться, но и правильно питаться. Диета во время болезни должна быть особая, например лучше отказаться от мяса, сладкого чая и фруктов. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Очень важно придерживаться определённой диеты, которая будет практически равна полуголоду, чтобы в момент начала вирусной инфекции дать организму возможность сосредоточиться не на работе желудочно-кишечного тракта, а дать энергию для борьбы с вирусом

Марият Мухина

Врач-диетолог

<p>Очень важно придерживаться определённой диеты, которая будет практически равна полуголоду, чтобы в момент начала вирусной инфекции дать организму возможность сосредоточиться не на работе желудочно-кишечного тракта, а дать энергию для борьбы с вирусом</p>
<p>Очень важно придерживаться определённой диеты, которая будет практически равна полуголоду, чтобы в момент начала вирусной инфекции дать организму возможность сосредоточиться не на работе желудочно-кишечного тракта, а дать энергию для борьбы с вирусом</p>

Врач перечислила несколько правил в питании, которые помогут улучшить самочувствие при ОРВИ и гриппе:

  • Завтракать нужно не ранее 12 часов.
  • Лучше практиковать двухразовое питание и лёгкий перекус, особенно когда повышается температура.
  • Пить стоит несладкий чай, желательно травяной.
  • Нужно полностью отказаться от сахара и простых углеводов: хлеба, макарон, картошки, фруктов, медовых, ягодных напитков и алкоголя. По словам Мухиной, углеводы повышают уровень глюкозы, которой "питаются" вирусы.
  • От мяса тоже лучше отказаться, но куриный бульон, напротив, будет очень полезен.
  • В рацион нужно ввести животные жиры, потому что в них содержится арахидоновая кислота, которая повышает иммунитет. Неслучайно некоторые народы пьют чай с жиром или чай с маслом.
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Напомним, что сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот".

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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