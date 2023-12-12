Диетолог Мухина: Во время простуды и гриппа завтракать нужно не ранее 12 часов

Врач посоветовала практиковать поздние завтраки во время простуды и забыть про чай с мёдом

Когда мы болеем ОРВИ и гриппом, очень важно не только правильно лечиться, но и правильно питаться. Диета во время болезни должна быть особая, например лучше отказаться от мяса, сладкого чая и фруктов. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Марият Мухина.