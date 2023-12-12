Россиянам напомнили, какие части тела в морозы надо утеплять в первую очередь

В зимнее время года необходимо серьёзно отнестись к верхней одежде. В морозы следует носить комфортную, но тёплую одежду, которая закрывает поясницу, советует терапевт Виктория Иванова.

"Обязательно надевайте головной убор, тёплую комфортную одежду, закрывающую поясницу, шарф и обувь по погоде. Если вы промочили ноги в холодную слякотную погоду, необходимо как можно быстрее согреть их тёплыми ваннами, растираниями. Избегайте переутомлений и стрессовых ситуаций", — приводит слова эксперта NEWS.ru.

Медик также рассказала, что в настоящее время в России растёт заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом. Основной источник распространения инфекции — человек, который может чихать и кашлять, выделяя вирусы во внешнюю среду. Врач предупредила, что инфекция может передаваться и через предметы обихода.