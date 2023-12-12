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12 декабря, 08:52

Россиянам напомнили, какие части тела в морозы надо утеплять в первую очередь

Терапевт Иванова: Необходимо избегать стрессовых ситуаций и переутомлений зимой

В зимнее время года необходимо серьёзно отнестись к верхней одежде. В морозы следует носить комфортную, но тёплую одежду, которая закрывает поясницу, советует терапевт Виктория Иванова.

"Обязательно надевайте головной убор, тёплую комфортную одежду, закрывающую поясницу, шарф и обувь по погоде. Если вы промочили ноги в холодную слякотную погоду, необходимо как можно быстрее согреть их тёплыми ваннами, растираниями. Избегайте переутомлений и стрессовых ситуаций", — приводит слова эксперта NEWS.ru.

Медик также рассказала, что в настоящее время в России растёт заболеваемость ОРВИ, гриппом и ковидом. Основной источник распространения инфекции — человек, который может чихать и кашлять, выделяя вирусы во внешнюю среду. Врач предупредила, что инфекция может передаваться и через предметы обихода.

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Ранее Лайф писал, что прогулки без шапки могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Терапевт рассказала, что если у человека уже имеется хронический тонзиллит, фарингит или синусит, то прогулка зимой без шапки может привести к менингиту.

Обложка ©

freepik / senivpetro

Ян Поланин
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