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8 декабря, 15:29

Россиянам рассказали, почему лучше носить варежки, чем перчатки

Врач Вайсман призвал не носить зимой тонкие синтетические шапки

Носить тонкие синтетические шапки при аномальных морозах не стоит — головной убор должен быть шерстяным или кожаным с натуральным мехом. Также при долгих прогулках лучше смазывать ушные раковины, щёки и кончик носа детским или жирным кремом, ведь такие средства не дают коже испарять влагу, советует врач Роман Вайсман.

"При низких температурах можно легко заработать обморожение конечностей, пальцев рук, ног, а также отморозить уши и нос. Это грозит временной потерей чувствительности обмороженных участков, неподвижностью и кожным зудом", — отметил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

На ноги эксперт посоветовал надевать обувь с натуральным мехом, а также тёплые шерстяные носки из натуральных тканей. Руки, по его мнению, лучше защищать варежками, а не перчатками — так кисти будут обогреваться равномерно за счёт тепла тела. Специалист заметил, что перчатки удобнее варежек, однако заработать обморожение пальцев в них легче. Кроме того, не следует забывать про шарф, особенно он важен для детей. Вайсман порекомендовал приподнять его до носа, чтобы ребёнок не дышал холодным воздухом.

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Ранее любителей ходить без шапки зимой предупредили о риске паралича. А вот кому в холода можно отказаться от головного убора, читайте здесь.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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