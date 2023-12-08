Россиянам назвали современные способы согреться на морозе во время прогулки

Согреть тело в зимние морозы помогут бензиновые, солевые и химические грелки. Однако следует помнить, что их нельзя прикладывать к коже, так как они могут вызвать ожог. Лучше использовать их через одежду вроде термобелья, предупредил эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

"Бывает одежда с подогревом. Она подключается через провода к источнику энергии, например к пауэр-банку, и начинает нагреваться. В такой одежде лучше не купаться и не падать — это может повредить источник энергии. В остальном о безопасности этих вещей волноваться не стоит, потому что производители всегда тщательно проводят всевозможные тесты и стараются устранить любые потенциальные риски", — приводит слова эксперта радио Sputnik.

По его словам, согреться в мороз поможет и одежда без дополнительного обогрева. Для городского человека подойдут лёгкие пуховые куртки, тёплые ботинки, перчатки и рукавицы. Кроме того, важно сохранять энергию и не быть голодным, так как голод приводит к замерзанию. Больше двигайтесь, советует специалист, потому что "в момент физической активности кровь лучше циркулирует по венам и разносит тепло".