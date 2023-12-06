6 советских лайфхаков, как не мёрзнуть в прогнозируемые -20 Оглавление 1. Детям — всё тёплое сразу 2. Советские водители поджигали зимой покрышки 3. Что делали, чтобы снег не прилипал? 4. Чтобы обувь не промокала, натирали свечу 5. Что в СССР делали, чтобы не мёрзнуть не только на улице 6. Ковры на стену — спасение от холода Как дети в СССР во дворе лепили снеговиков, катались на горках и не превращались в ледышки. А взрослые целыми днями стояли на морозе в очередях за продуктами. Да и вообще, они выживали в суровые русские зимы без термобелья и нормальной зимней резины. Но как? 174946 174946 Как в советские времена спасались от морозов и почему никто не мёрз? Обложка © Getty Images / Keystone

Удивительный факт: слова "лайфхак" в СССР не было, а лайфхаки были! Их передавали из поколения в поколение, ими удивляли учеников на своих уроках, в конце концов, их печатали на страницах журнала "Наука и жизнь". В советские годы у людей не было модных тёплых пуховиков и шапок из ангоры, но при этом советские граждане могли по полдня стоять в очереди на морозе и не мёрзнуть. В чём же был их секрет?

1. Детям — всё тёплое сразу

Как советские люди спасались от морозов? Фото © ТАСС / Сергей Метелица

Чтобы ребёнок не замёрз в стужу, тогда на него надевали всё, что только можно. Многослойность — самый популярный во времена СССР лайфхак. На чадо могли натянуть колготки, поверх них тёплые гамаши. Колготки часто брались на вырост, а потому сползали и скатывались на коленках. Чтобы справиться с проблемой, бабушки часто подтягивали их резинками. Иногда для этой цели использовались и специальные зажимы. Мальчикам зимой надевали шерстяные брюки или тёплые штаны с начёсом. В таких мороз был не так страшен.

2. Советские водители поджигали зимой покрышки

Хроника более чем полувековой давности, показывающая, как человек обливает шины автомобиля горючим и поджигает их, вызывает, мягко говоря, недоумение. На самом деле этот так называемый лайфхак советских водителей был "необходимой мерой", выручавшей в зимнее время. Тот, кто жил в советскую эпоху, наверняка согласится, что дефицит во всех сферах жизни был одной из главных тенденций того времени. Понятия "зимние покрышки" до 70-х годов прошлого века вообще не существовало. Да и появление зимней резины по большому счёту не изменило ситуацию. Достать её простому обывателю было практически невозможно.

Так, обычные шины "дубели" на морозе и разрушались от нагрузки, поэтому поджигание, то есть "тепловая обработка", способствовала прогреванию покрышек и обеспечивала их эластичность. А это, в свою очередь, предотвращало разрушение резины на морозе. При низких температурах она не горела — "занималось" пламенем только топливо. До начала 80-х этот советский лайфхак обязательно применялся в сильные морозы и был своего рода регламентированным, особенно в дальних поездках. Такие манипуляции порой приходилось проводить не один раз в течение всего пути.

3. Что делали, чтобы снег не прилипал?

Какие зимние лайфхаки знала каждая советская семья? Фото © Getty Images / Keystone

Чтобы снег перестал прилипать, к примеру, к лопате, когда вы расчищаете дорогу для автомобиля, достаточно один раз натереть её обычной свечкой. Поверхность покроется слоем парафина, и осадки будут соскальзывать. Этим лайфхаком часто пользовались советские работяги.

4. Чтобы обувь не промокала, натирали свечу

Мамы и бабушки советской закалки хорошо знали: если замёрзнут ноги, замёрзнет и всё остальное. Поэтому в морозы ношение тёплых колготок или подштанников и шерстяных носков — обязательное условие хорошего самочувствия. Но что делать, если обувь промокает, и там уже никакие, даже самые тёплые носки не помогут? Берём всё ту же парафиновую свечку, натираем её на терке, складываем в жаропрочную посуду, разогреваем в духовке, добавляем пару капель лавандового масла и пару ложек льняного. После — слегка остужаем смесь, перемешиваем и с помощью ватного диска наносим на обувь. Только не бегите на улицу сразу — состав должен высохнуть. После — можно прыгать в сугробы — обувь будет сухой.

5. Что в СССР делали, чтобы не мёрзнуть не только на улице

С помощью этих секретов люди в СССР не замерзали. Фото © Getty Images / Mirrorpix

Хозяюшки использовали различные способы для утепления окон, и самым распространённым было заклеивание рамы медицинским пластырем. Однако, когда наступала весна, этот пластырь приходилось отдирать вместе с краской. Но были и более сложные способы утепления окон!

Например, использовались газеты, скрученные в жгутики, смоченные в ПВА и вставленные в щели окон. Потом сверху наклеивалась бумага, и всё это за зиму высыхало и примерзало к раме. Некоторые использовали жгуты из поролона, которые обрабатывали хозяйственным мылом, а затем сверху наклеивали полоски из рваных простыней. Были и те, кто заклеивал щели окон обычной ватой. Кстати, не только в жилых домах заклеивали окна. Родителей приглашали в детские сады, чтобы утеплять помещение, а школьники начиная с шестого класса утепляли окна самостоятельно.

6. Ковры на стену — спасение от холода

Цветастые ковры на полу и стенах были не только элементом интерьера, но и неотъемлемой частью зимнего комфорта. В те времена централизованное отопление не всегда обеспечивало достаточную температуру в квартире, иногда тепла не было и вовсе, особенно в отдалённых регионах страны. Чтобы справиться с холодами, советские граждане прибегали к различным способам сохранить тепло в своих домах, а цветастые ковры играли в этом процессе не последнюю роль.

Причина, по которой цветастые ковры на полу и стенах были настолько популярными, в основном кроется в их способности задерживать тепло, ну и, как бонус, обеспечивать хорошую звукоизоляцию от соседей. Многие советские дома топили ужасно, а полы и стены были по большей части из холодного бетона или деревянных материалов. Во время холодной зимы никакие теплоизоляционные материалы не справлялись полностью с сохранением тепла, и вот тут-то на помощь и приходили те самые цветастые ковры.

Авторы Виктория Дитрих