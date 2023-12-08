Любителей ходить без шапки зимой предупредили о риске паралича

Самая низкая температура, при которой учёные разрешают ходить без шапки, — это -5 °C, однако погода в таком случае должна быть безветренной. Здоровые люди, которые не прислушиваются к подобным рекомендациям, вряд ли заработают себе менингит, но иммунитет снизят точно. Об этом рассказала врач-терапевт Вероника Лисицкая.

"Утверждение о том, что если ходить без шапки, то случится менингит, — миф. Менингит — воспаление мозговых оболочек, которое чаще всего вызывают бактерии и вирусы. Холод сам по себе не распространяет эти вредоносные микроорганизмы. Однако переохлаждение вызывает общее снижение иммунитета и повышает риск развития острых воспалительных процессов", — отметила она в беседе с kp.ru.

Эксперт уточнила, что если у человека уже имеется хронический тонзиллит, фарингит или синусит, то прогулка зимой без шапки может привести к менингиту — он будет связан с вторичным воспалением в полости носа. По словам специалиста, надевать головной убор лучше и при плюсовой температуре, когда идёт снег, дождь или дует ветер. Врач посоветовала ориентироваться на свои ощущения и доставать шапку сразу же, как только стало некомфортно.

Говоря о том, что от холода могут выпасть волосы, терапевт подчеркнула, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако Лисицкая отметила, что низкие температуры не способствуют их росту. Также врач предупредила, что прогулка без шапки зимой может привести к возникновению отита, ангины и гайморита. По её словам, ушные раковины достаточно уязвимы для мороза из-за тонкой кожи и анатомического расположения, а лор-органы находятся близко друг к другу и воспаление от уха может пойти дальше.

Также переохлаждение может спровоцировать паралич лица — невралгию лицевого и тройничного нервов. Бактерии и вирусы, попадая в ткани рядом с нервом, вызывают отёк, он может сдавить нерв и стать причиной паралича.

Лисицкая призвала выбирать шапки из натуральных материалов и с эффектом вентиляции. Эксперт отметила, что зимний головной убор не должен сдавливать виски, затылок и уши. При этом в транспорте шапку лучше снимать, чтобы не возникло повышенного потоотделения кожи головы.