Множество заболеваний: Терапевт объяснил, почему зимой опасно ходить без шапки

Прогулки зимой без шапки чреваты множеством заболеваний — от насморка до воспаления среднего уха и пневмонии. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, тепло выходит из организма через мягкое и твёрдое нёбо, поэтому переохлаждение происходит ближе к мозгу. Если у человека есть какое-то хроническое заболевание — тонзиллит, гайморит, фарингит, синусит, то прогулка по морозу без шапки может вызвать вторичное воспаление и привести к менингиту. В него же может перерасти и воспаление среднего уха.

"Если человек застудил на морозе среднее ухо, впоследствии у него может развиться менингит, потому что внутреннее ухо находится близко к мозгу и мозговым оболочкам. Это, по правде говоря, самое неприятное, что может спровоцировать прогулка без шапки", — объяснил Кондрахин.

Переохлаждение может привести и к появлению стрептококка группы А, который является причиной скарлатины, ангины, гломерулонефрита — неизлечимого аутоиммунного заболевания почек. Кроме того, если после перемерзания не заниматься лечением, могут развиться бронхит с пневмонией, а также воспаление лицевых нервов, в частности тройничного. В группе риска, по словам терапевта, дети, потому что у них плохо развит теплообмен, и пенсионеры — из-за сниженного иммунитета.