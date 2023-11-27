Главная Снегурочка России дала три совета, как не замёрзнуть зимой
Главная Снегурочка России посоветовала играть в снежки в морозную погоду
Главная Снегурочка России. Фото предоставлено Лайфу
Главная Снегурочка России дала читателям Лайфа три совета, как не замёрзнуть на улице в снежную погоду. Её рекомендации особенно пригодятся жителям Москвы и Подмосковья, где сегодня выпали рекордные снегопады и намело январские сугробы.
Советы главной Снегурочки России, как не замёрзнуть зимой:
- Выходя на улицу зимой, следует одеваться по погоде: шерстяные варежки, шапка и тёплые сапожки. Варежки также помогут, если замёрзнет нос или щёки.
- Можно взять с собой термокружку с горячим чаем. Снегурочка порекомендовала напитки по рецепту Академика Умника: с клюквой и облепихой.
- Следует проводить время на улице активно: веселиться, играть в снежки и лепить снеговиков.
Ранее Лайф называл пять причин полюбить морозы. Так, холодный свежий воздух укрепляет иммунитет, снижает болезненность и снимает отёки, помогает сконцентрироваться и ускоряет обмен веществ.