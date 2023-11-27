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27 ноября, 12:29

Главная Снегурочка России дала три совета, как не замёрзнуть зимой

Главная Снегурочка России посоветовала играть в снежки в морозную погоду

<p>Главная Снегурочка России. Фото предоставлено Лайфу</p>

Главная Снегурочка России. Фото предоставлено Лайфу

Главная Снегурочка России дала читателям Лайфа три совета, как не замёрзнуть на улице в снежную погоду. Её рекомендации особенно пригодятся жителям Москвы и Подмосковья, где сегодня выпали рекордные снегопады и намело январские сугробы.

Советы главной Снегурочки России, как не замёрзнуть зимой:

  1. Выходя на улицу зимой, следует одеваться по погоде: шерстяные варежки, шапка и тёплые сапожки. Варежки также помогут, если замёрзнет нос или щёки.
  2. Можно взять с собой термокружку с горячим чаем. Снегурочка порекомендовала напитки по рецепту Академика Умника: с клюквой и облепихой.
  3. Следует проводить время на улице активно: веселиться, играть в снежки и лепить снеговиков.
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Ранее Лайф называл пять причин полюбить морозы. Так, холодный свежий воздух укрепляет иммунитет, снижает болезненность и снимает отёки, помогает сконцентрироваться и ускоряет обмен веществ.

Ольга Годуненко
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