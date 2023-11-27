Главная Снегурочка России дала три совета, как не замёрзнуть зимой

Главная Снегурочка России дала читателям Лайфа три совета, как не замёрзнуть на улице в снежную погоду. Её рекомендации особенно пригодятся жителям Москвы и Подмосковья, где сегодня выпали рекордные снегопады и намело январские сугробы.