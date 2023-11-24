Врач назвал 5 причин полюбить холод Врач Иванов: Холод снижает болезненность и снимает отёки 24 ноября, 10:34 Холод снижает болезненность и снимает отёки. Обложка © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Многие не любят холод, а предпочитают жару. Но это субъективное ощущение ошибочно, ведь известно, что человеческий организм переносит низкие температуры лучше, чем высокие. Пять причин полюбить морозы Лайфу назвал врач Роман Иванов.

1. Холодный свежий воздух укрепляет иммунитет

Эффективность закаливания научно не доказана, но вот прогулки на прохладном воздухе могут укреплять здоровье, отмечает Иванов. Так, холод увеличивает устойчивость организма к неинфекционным стрессовым воздействиям и стимулирует иммунную систему на производство белков и клеток, ответственных за борьбу с инфекционными агентами. Вероятно, дело не в самом холоде, а в комплексном воздействии свежего прохладного воздуха, поэтому небольшие прогулки зимой точно отменять не следует. Главное — теплее одеваться.

2. Холод снижает болезненность и снимает отёки

Местное воздействие холода способствует сужению кровеносных сосудов, в результате скорость кровотока немного снижается, воспаление и отёк уменьшаются. Холод также влияет на нервные окончания, замедляя передачу нервных импульсов и тем самым ослабляя боль Роман Иванов Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

По словам врача, местные холодовые воздействия применяют как первую помощь при многих травмах, особенно спортивных. Например, при воспалении сухожилий, растяжении мышц, вывихе сустава. Известно также, что если человек занимается спортом, то регулярные холодные ванны могут снять послетренировочное напряжение и боль в мышцах.

3. На холоде человек крепче спит

Холод может влиять на качество сна по нескольким причинам. Так, в комнате с прохладным воздухом организм переходит в режим энергосбережения и сохранения тепла: человек чувствует усталость и быстрее засыпает. На холоде мышцы расслабляются, это также помогает снять лишнее напряжение, успокоиться и спать крепче.

"Врачи и учёные сходятся во мнении, что оптимальная температура для сна — от 18 до 21 °C. Если человеку некомфортно спать в такой холодной комнате, лучше надеть пижаму потеплее и выбрать более плотное одеяло. К тому же со временем организм перестроится и начнёт воспринимать прохладную температуру как комфортную", — посоветовал врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

4. Холод помогает сконцентрироваться

За счёт того, что холод способствует сужению кровеносных сосудов, организм направляет кровь в жизненно важные места — в сердце и мозг. В результате клетки головного мозга получают больше кислорода и работают эффективнее, поэтому концентрация внимания улучшается. Однако важно отметить, что это кратковременный эффект, при длительном воздействии холода организм, напротив, замедляет все процессы, в том числе и мыслительные.

5. На холоде ускоряется обмен веществ

В ответ на холод организм активирует термогенез — процесс выделения тепла и обмен веществ в целом. Бурые жировые клетки, содержащие много митохондрий, играют ключевую роль в этом процессе. Отчасти из-за этого человеку хочется больше есть, но и калории он тратит усерднее. Холод также стимулирует симпатическую нервную систему, что приводит к высвобождению адреналина, который тоже увеличивает метаболическую активность, отметил Иванов.

Врач призвал не забывать про пользу прогулок на свежем воздухе, причём неважно, тёплом или холодном. Так, эксперты выяснили, что прогулки помогают снизить уровень стресса и тревожности, а также набрать необходимую для здоровья норму шагов.

Авторы Андрей Горяничев