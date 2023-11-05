Эксперт объяснил, как тренироваться в мороз и не стать астматиком

В холодное время года те, кто привык заниматься на улице, должны отдавать предпочтение привычным видам упражнений. Об этом RT рассказал фитнес-эксперт, телеведущий Эдуард Каневский.

"Если человек любит аэробные нагрузки, он не пойдёт в тренажёрный зал, потому что там теплее. Соответственно, и наоборот — человек, который всегда занимался в зале, вряд ли пойдёт зимой на улицу тягать примёрзшие к асфальту гири. Поэтому здесь в первую очередь вопрос сводится к экипировке", — пояснил Каневский.

Например, бегунам тренер порекомендовал тщательнее выбирать обувь. В зимнее время он посоветовал пользоваться кроссовками-внедорожниками, сделанными из утеплённого материала, имеющими мембрану, не пропускающую воду. Также у таких кроссовок подошва не скользит и не дубеет при низких температурах. Кроме того, любители аэробных нагрузок могут временно сменить бег на беговые лыжи.

В сильные морозы вообще не стоит заниматься спортом на улице, чтобы не перегрузить дыхательную систему. Он напомнил о том, что многие лыжники и биатлонисты страдают профессиональным заболеванием — бронхиальной астмой. Именно поэтому стоит ограничить физические нагрузки при температуре -10 °С и ниже. А тем, кому и мороз нипочём, нужно выбирать упражнения с низкой интенсивностью и малой продолжительностью занятий.