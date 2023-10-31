Лучше не путать: Россиянам объяснили, каким спортом стоит заниматься по утрам, а каким — вечером

На вопрос, какое время суток лучше для занятий спортом, нет однозначного ответа: выбор зависит от ряда факторов, включая индивидуальные предпочтения, биоритмы и цели тренировок. Однако у тренировок в разное время суток своя специфика. Подробности читателям Лайфа рассказала врач Екатерина Кашух.

Единого мнения о наиболее оптимальном времени для занятий спортом нет - физические нагрузки приносят организму пользу и утром, и вечером. Утром упражнения помогают начать день энергично, дневные тренировки - идеальный способ размяться и отвлечься от монотонной работы, особенно если она предполагает долгое нахождение в одной позе, например за компьютером. Тренировки в вечернее время позволяют быстро снять стресс после рабочего дня и настроиться на отдых. врач - эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух

По словам собеседницы Лайфа, стоит помнить о том, что слишком интенсивные занятия вечером могут нарушить сон. Уровень адреналина и других гормонов, отвечающих за бодрость, повышается и может сохраняться таким на протяжении долгого времени. Это, в свою очередь, мешает организму замедляться и готовиться ко сну. Кроме того, физическая нагрузка усиливает кровообращение - это также может затруднить процесс засыпания. Поэтому рекомендуется завершать тренировки как минимум за 2-3 часа до предполагаемого времени отхода ко сну, либо выбрать йогу, пилатес, плавание или ходьбу. Эти виды активности не перегружают нервную систему, а, наоборот, помогают организму расслабиться.

Ну, и независимо от времени занятий спортом, стоит уделять особое внимание технике безопасности: всегда делать разминку, чтобы разогреть мышцы и связки и снизить риск травм, пить достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

"Важно составлять график занятий таким образом, чтобы они проходили через 1-2 часа после приема пищи. Если заниматься сразу после еды, это может привести к ухудшению процесса пищеварения, тяжести и болям в животе. Тренировка на голодный желудок, напротив, может быть недостаточно продуктивной из-за недостатка энергии", — советует врач.

Таким образом, выбирая время для занятий, стоит прислушиваться к своим ощущениям: если спорт приносит не бодрость, а усталость или сопровождается нарушением сна и работоспособности, стоит пересмотреть режим тренировок или попробовать другой тип занятий, рекомендует врач.