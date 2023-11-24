Врач дала москвичам 6 советов, как пережить рекордно низкое атмосферное давление Врач Тимощенко: В дни низкого атмосферного давления пейте травяные чаи 24 ноября, 08:19 24 ноября атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности. Обложка © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Сегодня жители Москвы на себе почувствуют рекордно низкое атмосферное давление. Такая "барическая яма" — всегда непростое испытание для метеозависимых людей. Как пережить этот день без потерь для здоровья, Лайфу рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

В первую очередь снижение атмосферного давления на себе почувствуют гипотоники, предупреждает врач. Они могут отмечать ещё более низкие цифры на тонометре, головокружение, ощущение нехватки воздуха и даже кратковременные эпизоды потери сознания или обмороки. Но гипертоники тоже чувствительны к колебаниям давления: у них оно может повышаться.

В дни низкого атмосферного давления откажитесь от приёма алкоголя, так как он способствует выведению жидкости, влияет на тонус сосудов Анастасия Тимощенко Терапевт

Что делать в дни низкого атмосферного давления

Постарайтесь выспаться, ведь хороший и продолжительный сон (не менее семи-девяти часов) позволит легче перенести перепады давления, советует Тимощенко. Отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки. Прогуляйтесь на свежем воздухе в комфортном темпе. Пейте больше жидкости, желательно воды или травяных чаёв. Используйте контрастный душ для тренировки сосудов (начинать нужно постепенно с кистей или стоп, особенно если ранее его не практиковали). Отдавайте предпочтение лёгким приёмам пищи, небольшими порциями, включая в рацион достаточное количество белка, а также овощи и фрукты. Не злоупотребляйте жирной или высококалорийной пищей. Откажитесь от приёма алкоголя, так как он способствует выведению жидкости, влияет на тонус сосудов.

Также врач советует гипертоникам обязательно следить за давлением и корректировать антигипертензивную терапию по рекомендациям лечащего врача.

Напомним, сегодня, 24 ноября, атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности. Так, на 06:00 мск показания столичных барометров составили 719,7 миллиметра ртутного столба. При таком давлении москвичи как будто бы поднялись на высоту башни "Евразия" (308,9 метра) комплекса небоскрёбов "Москвы-Сити". При этом в ближайшие часы атмосферное давление продолжит падать.

Авторы Андрей Горяничев