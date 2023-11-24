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Врач дала москвичам 6 советов, как пережить рекордно низкое атмосферное давление

Врач Тимощенко: В дни низкого атмосферного давления пейте травяные чаи

24 ноября, 08:19
<p>24 ноября атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности. Обложка © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев</p>

24 ноября атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности. Обложка © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

Сегодня жители Москвы на себе почувствуют рекордно низкое атмосферное давление. Такая "барическая яма" — всегда непростое испытание для метеозависимых людей. Как пережить этот день без потерь для здоровья, Лайфу рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.

В первую очередь снижение атмосферного давления на себе почувствуют гипотоники, предупреждает врач. Они могут отмечать ещё более низкие цифры на тонометре, головокружение, ощущение нехватки воздуха и даже кратковременные эпизоды потери сознания или обмороки. Но гипертоники тоже чувствительны к колебаниям давления: у них оно может повышаться.

В дни низкого атмосферного давления откажитесь от приёма алкоголя, так как он способствует выведению жидкости, влияет на тонус сосудов

Анастасия Тимощенко

Терапевт

<p>В дни низкого атмосферного давления откажитесь от приёма алкоголя, так как он способствует выведению жидкости, влияет на тонус сосудов</p>
<p>В дни низкого атмосферного давления откажитесь от приёма алкоголя, так как он способствует выведению жидкости, влияет на тонус сосудов</p>

Что делать в дни низкого атмосферного давления

  1. Постарайтесь выспаться, ведь хороший и продолжительный сон (не менее семи-девяти часов) позволит легче перенести перепады давления, советует Тимощенко.
  2. Отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки.
  3. Прогуляйтесь на свежем воздухе в комфортном темпе.
  4. Пейте больше жидкости, желательно воды или травяных чаёв.
  5. Используйте контрастный душ для тренировки сосудов (начинать нужно постепенно с кистей или стоп, особенно если ранее его не практиковали).
  6. Отдавайте предпочтение лёгким приёмам пищи, небольшими порциями, включая в рацион достаточное количество белка, а также овощи и фрукты. Не злоупотребляйте жирной или высококалорийной пищей.
  7. Откажитесь от приёма алкоголя, так как он способствует выведению жидкости, влияет на тонус сосудов.

Также врач советует гипертоникам обязательно следить за давлением и корректировать антигипертензивную терапию по рекомендациям лечащего врача.

Учёные нашли способ снизить давление без лекарств за неделю

Учёные нашли способ снизить давление без лекарств за неделю

Напомним, сегодня, 24 ноября, атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности. Так, на 06:00 мск показания столичных барометров составили 719,7 миллиметра ртутного столба. При таком давлении москвичи как будто бы поднялись на высоту башни "Евразия" (308,9 метра) комплекса небоскрёбов "Москвы-Сити". При этом в ближайшие часы атмосферное давление продолжит падать.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев

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