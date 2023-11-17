Учёные нашли способ снизить давление без лекарств за неделю

Диета с низким содержанием натрия поможет снизить давление за неделю, выяснили американские учёные. Химический элемент является компонентом соли, пищевой соды и глутамата натрия, которые регулярно используют в готовке.

"Неделя диеты с низким содержанием натрия привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба в сравнении с рационом с высоким содержанием натрия", — указано в материале, опубликованном в медицинском журнале JAMA.

В исследовании приняли участие 213 пациентов в возрасте от 50 до 75 лет с гипертонией и без. Сначала они придерживались обычного рациона, измеряя давление, а потом перешли на противоположную диету на ещё одну неделю, однако давление измерили только в последний день диеты.

Среднее артериальное давление участников при их обычном питании составило 125 мм рт. ст., при увеличенном потреблении натрия — 126 мм рт. ст., при сниженном — 119 мм рт. ст.