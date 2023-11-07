Педиатр призвал не скидывать частые болезни ребёнка на слабый иммунитет, а искать их причину
Педиатр Шеянов: Под "слабым иммунитетом" ребёнка могут скрываться очаги инфекций
Практика показывает, что в первый год посещения детского сада ребёнок обязательно сталкивается с постоянными болезнями. О причинах заболевания детей в дошкольных учреждениях рассказал педиатр Григорий Шеянов.
По его словам, родители часто неоправданно используют выражение "слабый иммунитет у детей", тогда как в реальности у ребёнка могут быть хронические очаги инфекций, которые ещё только формируются: хронический тонзиллит, гайморит или персистирующий аденоидит.
Кроме того, эксперт считает, что у дошкольников может наблюдаться атопическая предрасположенность к неочевидным заболеваниям, в которые, например, входит невыявленный аллергический ринит. Поэтому необходимо внимательно искать причины.
"Универсального рецепта по избавлению от всех этих проблем нет. В ряде случаев может помочь вакцинация от респираторных патогенов", — рассказал педиатр интернет-порталу РИА "ФедералПресс".
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