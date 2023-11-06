Педиатр объяснила, как распознать у ребёнка аппендицит
Педиатр Маркова: Боль от аппендицита можно спутать с почечными коликами
Педиатр Дарья Маркова рассказала, на какие симптомы необходимо обращать внимание при возникновении аппендицита.
Специалист сообщила, что симптомы аппендицита могут маскироваться под проявление других заболеваний. "Гуляющие" болезненные ощущения можно спутать с почечными коликами.
"Боль при аппендиците усиливается по нарастающей и не проходит даже после того, как ребёнок сходил в туалет "по-большому" или избавился от газов в животе", — приводит слова эксперта Газета.Ru.
Педиатр отметила, что к "гуляющим" болям может присоединиться высокая температура. Она поднимается резко и доходит до 38,5–40 градусов, тогда как у ребёнка могут наблюдаться тошнота, расстройство стула, а также симптомы ОРВИ, гриппа или простуды.
При аппендиците дети могут принимать позу эмбриона. Это происходит инстинктивно из-за болей в правом боку, добавила врач.
Ранее Лайф писал, что аппендицит — одна из самых распространённых болезней органов брюшной полости. Под него могут "маскироваться" и другие недуги. Иногда болезненные ощущения можно спутать с гастритом и пиелонефритом.