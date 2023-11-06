Родителям рассказали, чем может быть опасно укутывание ребёнка осенью

Педиатр Евгений Тимаков рассказал о важных правилах, которые помогут сохранить здоровье ребёнка осенью, и дал советы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Эксперт предостерёг родителей от чрезмерного укутывания детей, чтобы избежать потливости, так как в условиях контраста температур она может привести к резкому переохлаждению, бронхиту, ангине и заболеваниям мочевыводящих путей.

"Если вы собираетесь отвести ребёнка на развлекательное мероприятие, важно обратить внимание на его состояние. Так, если вы заметили у него катаральные явления — насморк или кашель, а возможно, даже температуру, в общественные места его водить не стоит, чтобы не заразить других в сезон ОРВИ", — приводит слова врача RT.

Кроме того, рацион ребёнка должен быть разнообразным. В него стоит включить продукты, максимально наполненные полезными свойствами, это позволит набраться витаминов в преддверии зимних холодов.