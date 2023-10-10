Россиянам рассказали, под какие заболевания чаще всего маскируется аппендицит

Аппендикс — это червеобразный отросток слепой кишки, располагающийся в правой подвздошной области. Его воспаление называется аппендицитом, и это одна из самых распространённых болезней органов брюшной полости. Однако под аппендицит могут "маскироваться" и другие недуги. Об этом Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

Заболевания, которые можно спутать с аппендицитом:

1. Гинекологические заболевания правых придатков. Это внематочная беременность, острый аднексит, апоплексия яичника. Поэтому всех женщин, особенно детородного возраста, необходимо направлять на консультацию к гинекологу для исключения этих заболеваний. Общий анализ крови также может помочь заподозрить внематочную беременность, так как происходит снижение гемоглобина и гематокрита в анализе.

2. Гастрит, язва желудка, перфорация язвы. Часто сначала боли локализуются в верхнем отделе живота (эпигастрии), а лишь потом мигрируют в правую подвздошную область.

3. Почечная колика, пиелонефрит, острый холецистит. При атипичном расположении аппендикса (позади слепой кишки) клиническая картина может напоминать эти заболевания и характеризоваться болями в правой поясничной области.

4. Воспаление Меккелева дивертикула (не полностью заросшее соединение между пупком и подвздошной кишкой) и перекрут сальниковых отростков толстой кишки.