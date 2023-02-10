Не знавшая о беременности 17-летняя россиянка попала в больницу с аппендицитом и родила в туалете

В подмосковном Ступине 17-летняя девушка не знала о своей беременности и внезапно родила в туалете больницы, в которую её госпитализировали с аппендицитом. Лайф делится подробностями случившегося.

Как рассказал источник, девушка встречалась с 21-летним парнем прошлым летом, но вскоре возлюбленный уехал из города. Будущая мама уверяет, что не замечала никаких признаков "интересного положения", лишь иногда её беспокоила изжога. Недавно она пожаловалась родителям на боль в животе. Девушку увезли на скорой в Серпуховскую больницу имени Семашко, заподозрив аппендицит.

В приёмном отделении юная пациентка отправилась в туалет, где родила мальчика. Малыша и его маму тут же доставили в роддом, сейчас с ними всё в порядке. Как оказалось, это был шестой месяц беременности. Мать девушки разводит руками, мол, дочь склонна к полноте, поэтому никто живот не замечал. К отцу ребёнка претензий ни у кого нет, предположительно, молодой человек успел уехать в зону спецоперации.