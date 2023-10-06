Популярные лекарства для похудения оказались инициаторами опаснейшего заболевания

Популярные препараты для похудения "Оземпик", "Вегови" и другие, влияющие на функцию пептидных гормонов, увеличивают риск появления желудочно-кишечных заболеваний. Об этом пишет Healthnews со ссылкой на исследование учёных из Университета Британской Колумбии.

Так, вышеназванные препараты являются антагонистами рецептора пептидного гормона GLP-1, синтезирующегося в желудочно-кишечном тракте. Они имитируют его выработку, что нормализует уровень глюкозы в крови и снижает аппетит.

Однако всё не так просто, следует из изученных данных медицинских карт 16 миллионов американцев, с 2006 по 2020 год принимавших эти лекарства. Исследователи сравнили частоту возникновения желудочно-кишечных заболеваний у пациентов, принимавших антагонисты GLP-1, и у испытуемых, использовавших другие препараты.

Оказалось, что "Оземпик" и другие препараты данной группы увеличивают риск развития панкреатита (опасное заболевание поджелудочной железы, вызывающее боль, лихорадку, тошноту и рвоту) в 9,09 раза. А вероятность возникновения непроходимости кишечника у таких людей выше в 4,22 раза. Кроме того, использование подобных лекарств повышает риск развития гастропареза — паралича желудка, при котором снижается активность его мышечного аппарата и затрудняется прохождение пищи в тонкую кишку.

В связи с вышесказанным учёные обеспокоены широким распространением препаратов для похудения. По их мнению, это может грозить сотням тысяч людей тяжёлыми желудочно-кишечными заболеваниями.