Корейские учёные нашли простое средство от "плохого" холестерина

Куркума помогает бороться с опасным холестерином, который зачастую вызывает атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания. Исследование провели корейские учёные, а результаты публикует National Library of Medicinе.

В ходе эксперимента крысам вводили в рацион куркумин на протяжении четырёх недель. По итогам выяснилось, что у грызунов на 56% понизилось содержание в крови липопротеинов высокой плотности и триглицеридов, что привело к уменьшению уровня холестерина на 34%. При этом никаких побочных эффектов выявлено не было. Также исследования проводились на людях.

"Наблюдения за людьми и животными показали обратную связь между приёмом куркумина и концентрацией сывороточного холестерина и триглицеридов. Введение 500 миллиграммов куркумина людям-добровольцам в течение одной недели действительно привело к значительному изменению уровня холестерина", — указано в тексте.

Так, общий холестерин упал у участников эксперимента на 21%, "плохой" уменьшился на 43%, а "хороший" показал рост в полтора раза. Учёные пояснили, что результат был достигнут благодаря веществам, которые есть в корне растения. Поэтому, по их мнению, следует использовать куркуму в качестве приправы во время готовки. Допустимая доза — одна-две чайные ложки в сутки.