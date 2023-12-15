"Намело как никогда": Высота московских сугробов достигла максимума за почти 150 лет

В пятницу, 15 декабря, высота сугробов в Москве достигла максимума за почти 150 лет наблюдений. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений", — написал он в телеграм-канале.

Эксперт пояснил, что уже к 09:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 сантиметров, в Тушино — 40 сантиметров, Балчуге — 43 сантиметра, МГУ — 49 сантиметров. И это при норме в 15 сантиметров, указал Тишковец.

Таким образом, под натиском циклона "Ваня" пал рекорд этого дня 104-летней давности, когда в столице снегомерная линейка в 1919 году показала 32 сантиметра. А учитывая, что за день выпадет ещё до трёх миллиметров осадков, то уже к вечеру в некоторых частях города можно будет увидеть полуметровые сугробы.