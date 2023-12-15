Сугробы и пробки на дорогах: На Москву обрушилась пятая часть от месячной нормы осадков

Сильные снегопады продолжаются в Москве после нашествия циклона "Ваня". Так, за прошедшие сутки в столице выпала 1/5 часть от месячной нормы осадков, тогда как в Ближнем Подмосковье — 33% от всей климатической нормы декабря. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец.

В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков. Видео © LIFE

"За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков, что составляет 1/5 часть от всего месячного объёма. В Тушине — 8 мм, на Балчуге — 9 мм. В Подмосковье больше всего выпало в Коломне — 13 мм, Наро-Фоминске — 15 мм, Долгопрудном — 17 мм, а это 33% от всей климатической нормы декабря", — написал эксперт в своих соцсетях.

В Москве и Подмосковье наблюдаются большие сугробы из-за снегопада. На дорогах фиксируются огромные пробки. По словам синоптика, больше всего осадков по стране наблюдается на юго-западе Центральной России и западе Черноземья. Там выпало до 81% от месячной нормы. В Рыльске, например, зарегистрировано до 39 мм снежного покрова.