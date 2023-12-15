Сугробы и пробки на дорогах: На Москву обрушилась пятая часть от месячной нормы осадков
Синоптик Тишковец: В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков
В Москве выпало до 15 мм осадков. Обложка © LIFE
Сильные снегопады продолжаются в Москве после нашествия циклона "Ваня". Так, за прошедшие сутки в столице выпала 1/5 часть от месячной нормы осадков, тогда как в Ближнем Подмосковье — 33% от всей климатической нормы декабря. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец.
В Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков. Видео © LIFE
"За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков, что составляет 1/5 часть от всего месячного объёма. В Тушине — 8 мм, на Балчуге — 9 мм. В Подмосковье больше всего выпало в Коломне — 13 мм, Наро-Фоминске — 15 мм, Долгопрудном — 17 мм, а это 33% от всей климатической нормы декабря", — написал эксперт в своих соцсетях.
В Москве и Подмосковье наблюдаются большие сугробы из-за снегопада. На дорогах фиксируются огромные пробки. По словам синоптика, больше всего осадков по стране наблюдается на юго-западе Центральной России и западе Черноземья. Там выпало до 81% от месячной нормы. В Рыльске, например, зарегистрировано до 39 мм снежного покрова.
Ранее Лайф писал, что к концу рабочей недели столицу накроет сильнейший циклон, который немецкие учёные ласково прозвали "Ваня" (Vanja). Синоптики обещают сильную метель 15 декабря, она принесёт до 70% месячной нормы осадков и рекордные сугробы. Плюсовая температура, по словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, придёт в Москву после рекордных снегопадов. Ожидается, что уже в воскресенье, 17 декабря, в городе температура поднимется выше ноля градусов.