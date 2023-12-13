Плюсовая температура придёт в Москву после рекордных снегопадов

Жителей столицы в воскресенье, 17 декабря, погода порадует плюсовой температурой. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночью ещё будет -8... -10 °C, а днём уже оттепельная погода и, с большой степенью вероятности, в понедельник тоже", — сообщил метеоролог.

Огромные московские сугробы, однако, в эти выходные не растают. Вильфанд пообещал, что они проживут до Нового года.