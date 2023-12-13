Плюсовая температура придёт в Москву после рекордных снегопадов
Вильфанд: В воскресенье в Москве температура поднимется выше ноля градусов
Жителей столицы в воскресенье, 17 декабря, погода порадует плюсовой температурой. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ночью ещё будет -8... -10 °C, а днём уже оттепельная погода и, с большой степенью вероятности, в понедельник тоже", — сообщил метеоролог.
Огромные московские сугробы, однако, в эти выходные не растают. Вильфанд пообещал, что они проживут до Нового года.
А ранее синоптики рассказали, что принесёт москвичам циклон "Ваня". Он придёт в Москву к концу рабочей недели, и к 15 декабря в столице может выпасть до 70% месячной нормы осадков, поэтому стоит ждать рекордных сугробов.
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