Регион

Уведомления отключены

13 декабря, 03:22

Плюсовая температура придёт в Москву после рекордных снегопадов

Вильфанд: В воскресенье в Москве температура поднимется выше ноля градусов

Жителей столицы в воскресенье, 17 декабря, погода порадует плюсовой температурой. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ночью ещё будет -8... -10 °C, а днём уже оттепельная погода и, с большой степенью вероятности, в понедельник тоже", — сообщил метеоролог.

Огромные московские сугробы, однако, в эти выходные не растают. Вильфанд пообещал, что они проживут до Нового года.

Москвичей предупредили об обильных снегопадах с кульминацией 15 декабря

Москвичей предупредили об обильных снегопадах с кульминацией 15 декабря

А ранее синоптики рассказали, что принесёт москвичам циклон "Ваня". Он придёт в Москву к концу рабочей недели, и к 15 декабря в столице может выпасть до 70% месячной нормы осадков, поэтому стоит ждать рекордных сугробов.

Обложка ©

Freepik / Lookstudio

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Погода
  • Роман Вильфанд
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров