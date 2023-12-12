Синоптики рассказали, что принесёт москвичам циклон "Ваня"

Циклон, центр которого сейчас формируется над Молдавией, немецкие учёные ласково прозвали "Ваня" (Vanja). Он придёт в Москву к концу рабочей недели. Из-за него высота сугробов в столице может вырасти до полуметра, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, южный циклон несёт в себе много влаги, поэтому 15 декабря возможна сильная метель. Леус отметил, что в этот день будет ветрено и облачно, а также добавил, что за этот день в столице может выпасть треть от месячной нормы осадков.

"Высота снежного покрова с 30–35 см, которые лежат в столице сейчас, может возрасти до 40–45 см, а местами и до полуметра. Температура составит минус 4–6 градусов, ветер ожидается сильный и порывистый", — отметил синоптик в беседе с РБК.

Дальше "Ваня" пойдёт на север, рассказала главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Она также считает, что непогоду в Москве стоит ожидать 15 декабря. По словам эксперта, всю неделю ожидаются снегопады и порывистый ветер, а к 15 декабря может выпасть до 70% месячной нормы осадков, поэтому стоит ждать рекордных сугробов, заключила специалист.