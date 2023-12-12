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12 декабря, 14:43

Штормовой ветер оставил без света 150 тысяч жителей Ростовской области

Из-за гололёда и порывистого ветра в Ростовской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что в Аксае и Аксайском районе введён режим ЧС.

"Без электричества на данный момент остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, там введён режим ЧС", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Для устранения неполадок задействовано 160 бригад в составе 497 человек и 202 единиц техники. В область также направили более 20 бригад из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей. Сейчас организуется временное электроснабжение с помощью резервных источников, заключил губернатор.

Вы не поверите, чем заняты коммунальщики Ростова, пока дети ползут в школу по гололёду

Вы не поверите, чем заняты коммунальщики Ростова, пока дети ползут в школу по гололёду

Напомним, в Ростовской области бушует непогода. Ростов-на-Дону накрыл ледяной дождь, из-за чего в городе образовался гололёд. По данным регионального Минздрава, на скользких улицах и дорогах пострадало уже 80 человек.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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