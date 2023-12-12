Штормовой ветер оставил без света 150 тысяч жителей Ростовской области

Из-за гололёда и порывистого ветра в Ростовской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что в Аксае и Аксайском районе введён режим ЧС.

"Без электричества на данный момент остаются около 150 тысяч человек в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Аксае и Аксайском районе, там введён режим ЧС", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Для устранения неполадок задействовано 160 бригад в составе 497 человек и 202 единиц техники. В область также направили более 20 бригад из Краснодарского края, Волгоградской и Воронежской областей. Сейчас организуется временное электроснабжение с помощью резервных источников, заключил губернатор.