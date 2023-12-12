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12 декабря, 10:38

Вы не поверите, чем заняты коммунальщики Ростова, пока дети ползут в школу по гололёду

В Сети появилось видео, как школьники в Ростове ползут на учёбу в гололёд

В Ростове-на-Дону школьникам приходится добираться в учебное заведение ползком из-за сковавшего улицы гололёда. В то же время коммунальные службы занимаются решением совершенно других проблем, на вид не таких срочных. Видео с ростовских улиц опубликованы местными жителями в социальных сетях.

Ростовские школьники ползут на занятия по гололёду. Видео © t.me / Суворовский Ростов-на-Дону • News

"Многоуважаемые [сотрудники] ЖКХ! Это единственная дорога в школу! Какой у вас план? Может пора подняться из тёплых кресел и решить проблему? Это же дети!" возмутилась местная жительница.

С ситуацией странным образом контрастирует деятельность коммунальных служб, которые в это же время трудятся на улицах города. Пока дороги и тротуары покрыты толстым слоем наледи после ледяного дождя, коммунальщики... сажают цветы в клумбах.

Сотрудники коммунальных служб Ростова сажают цветы в клумбы во время повсеместного гололёда. Видео © t.me / Суворовский Ростов-на-Дону • News

"Ледяной дождь, а люди сажают цветы, или что там они делают?" прокомментировал удивительную картину местный житель.

Ситуацией заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, многие жители Ростова уже получили серьёзные травмы из-за погодных условий.

"Сегодня мне написали несколько сотен студентов и школьников из Ростовской области. Они рассказывают о сильнейшем гололёде в регионе и просят органы власти отменить занятия. В школу по такому льду добраться почти нереально, многие уже получили серьёзные травмы из-за непогоды", написала Мизулина.

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Напомним, в Ростовской области бушует непогода. Ростов-на-Дону накрыл ледяной дождь, из-за чего в городе образовался гололёд. По данным регионального Минздрава, на скользких улицах и дорогах пострадало уже 80 человек.

Обложка ©

t.me / Суворовский Ростов-на-Дону • News

Юрий Лысенко
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