Вы не поверите, чем заняты коммунальщики Ростова, пока дети ползут в школу по гололёду

В Ростове-на-Дону школьникам приходится добираться в учебное заведение ползком из-за сковавшего улицы гололёда. В то же время коммунальные службы занимаются решением совершенно других проблем, на вид не таких срочных. Видео с ростовских улиц опубликованы местными жителями в социальных сетях.

Ростовские школьники ползут на занятия по гололёду. Видео © t.me / Суворовский Ростов-на-Дону • News

"Многоуважаемые [сотрудники] ЖКХ! Это единственная дорога в школу! Какой у вас план? Может пора подняться из тёплых кресел и решить проблему? Это же дети!" — возмутилась местная жительница.

С ситуацией странным образом контрастирует деятельность коммунальных служб, которые в это же время трудятся на улицах города. Пока дороги и тротуары покрыты толстым слоем наледи после ледяного дождя, коммунальщики... сажают цветы в клумбах.

Сотрудники коммунальных служб Ростова сажают цветы в клумбы во время повсеместного гололёда. Видео © t.me / Суворовский Ростов-на-Дону • News

"Ледяной дождь, а люди сажают цветы, или что там они делают?" — прокомментировал удивительную картину местный житель.

Ситуацией заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, многие жители Ростова уже получили серьёзные травмы из-за погодных условий.

"Сегодня мне написали несколько сотен студентов и школьников из Ростовской области. Они рассказывают о сильнейшем гололёде в регионе и просят органы власти отменить занятия. В школу по такому льду добраться почти нереально, многие уже получили серьёзные травмы из-за непогоды", — написала Мизулина.