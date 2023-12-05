Пингвинья ходьба и ледоступы: Россиянам рассказали, как не поломать кости в "скользкой" ситуации

С приходом зимы наступает пора гололедицы и повышается шанс попасть в травмпункт. Чтобы дожить до весны целым и невредимым, следует воспользоваться несколькими советами, рассказала инструктор по оказанию первой помощи Александра Саминская.

"Я, как медработник и спасатель, могу сказать, что бдительность нельзя терять никогда. Если есть предположение, а в Петербурге это предположение должно возникать каждым зимним утром, что будет льдисто, то лучше избегать обуви на высоких каблуках, плюс отдать предпочтение кроссовкам, ботинкам на плоской подошве", — отметила специалист в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Первый способ снизить шансы на падение — пингвинья ходьба. По словам эксперта, постановка полной стопы на землю и маленькие шажки позволят равномерно распределить нагрузку.

Второй верный способ — ледоступы. Специалист считает, что это один из самых верных способов избежать падения. Но если и специальное приспособление не помогло, то не стоит при падении пытаться удержать телефон, так как его починить легче, чем лечить сломанные руки.

Саминская отметила, что, падая, нельзя подставлять под себя прямые руки, необходимо опираться на слегка согнутые, чтобы они пружинили, тем самым смягчая падение. При падении назад необходимо сгруппироваться так, чтобы не было удара затылком. При возможности следует падать на скруглённую спину.

Врач призывает ни в коем случае резко не вставать после падения, лучше минутку полежать и проанализировать своё самочувствие, чтобы понять, стоит ли вызывать скорую или нет.