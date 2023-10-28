"Иначе будет перелом": Россиянам объяснили, как правильно падать в гололёд

С наступлением поздней осени наступают заморозки и асфальт иногда покрывается ледяной коркой, что может привести к падениям и травмам. О том, какие повреждения чаще всего получают в гололёд и как их избежать, в беседе с радио Sputnik рассказал травматолог-ортопед Сергей Алексутов.

По его словам, как и автомобилисты, многие люди в первый гололёд соблюдают осторожность, но затем перестают быть внимательными, так как "в предыдущий всё обошлось", и идут быстрее, что приводит к травмам. Медик также подчеркнул, что поскользнуться можно не только на ледяной корке на дороге, но и из-за мокрых листьев.

"Падать нужно, не выставляя руки. Понятно, что, когда падаешь, хочется выставить руки. Если падать на руки, то они должны быть не прямые, а согнутые. Иначе будет перелом лучевой кости. В чём преимущество падения на туловище: человек инстинктивно прижимает голову и падает на большую площадь, что позволяет правильно распределить нагрузку по всему телу", — пояснил медик.

Кроме прочего Алексутов сообщил, что именно перелом лучевой кости люди получают чаще всего при падении в гололёд. Затем по популярности идёт перелом лодыжки, когда человек подворачивает ногу. Избежать травм, по словам врача, поможет специально подобранная обувь.