Врач рассказала, что такое хлыстовая травма шеи, и чем она опасна

Хлыстовая травма — одно из самых распространённых повреждений шейного отдела, которое люди чаще всего получают во время ДТП. Кроме того, к такой травме может привести неумелый прыжок в воду или катание на экстремальных аттракционах. Отсутствие своевременного лечения проблемы может привести к серьёзным осложнениям, предупредила читателей Лайфа врач-невролог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

"Хлыстовая травма — это механизм повреждения шейного отдела позвоночника в ходе быстрого, резкого и сильного сгибания-разгибания или, наоборот, разгибания-сгибания шеи, из-за чего могут травмироваться суставы позвоночника, связки, мышцы, а иногда спинной мозг и нервные корешки. Часто хлыстовая травма происходит именно при ДТП, но может случиться и при неудачном падении, например с велосипеда, после сильного удара в голову при борьбе и даже после катания на американских горках или других аттракционах", — пояснила специалист.

Есть ряд симптомов, которые характерны для подобной травмы, при этом они могут появиться далеко не сразу, иногда даже через несколько недель. Так, по словам невролога, человек может почувствовать боль при любом движении шеи, которая может перетекать в область плеч. Кроме того, при хлыстовой травме могут возникать онемения в руках, нарушения зрения, координации и сложности при попытке сконцентрировать внимание. Характерны также шум или звон в ушах, чувство ползания мурашек в области рук, головы и лица, добавила собеседница Лайфа.

Определить, насколько серьёзны анатомические и функциональные последствия хлыстовой травмы, помогают рентгенография, МРТ шейного отдела, электронейромиография и электроэнцефалография. По результатам исследований врач подберёт необходимый план лечения. Как указала Демьяновская, чаще всего медики назначают обезболивающие средства, миорелаксанты для расслабления мышц, а также противоотёчные препараты и лекарства для восстановления миелиновой оболочки нервного волокна и улучшения нейромышечной передачи. Однако риск хлыстовой травмы можно снизить, для этого следует везде и всегда соблюдать элементарную технику безопасности.

"Важно всегда пристёгиваться в автомобиле, даже сидя на заднем сиденье. Стоит проверить, как в машине настроен подголовник. Его верхний край должен находиться на уровне макушки или самая выпуклая часть — на уровне середины уха, а сам он — как можно ближе к затылку. Детей необходимо перевозить в детском кресле. Катаясь на велосипеде, роликах или мотоцикле нужно использовать защитную экипировку. А в парках развлечений лучше отказаться от катания на экстремальных аттракционах, или хотя бы крепко держаться за фиксаторы. Наконец, рекомендуется выполнять упражнения для укрепления мышц, поддерживать гибкость позвоночного столба, по показаниям периодически ходить на массаж и в целом быть физически активными", — резюмировала невролог.