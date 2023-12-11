Непогода превратила Ростов в сплошной каток, но находчивые жители оказались не промах

В Ростовской области бушует непогода. Ростов-на-Дону накрыл ледяной дождь, из-за чего в городе образовался гололёд. По данным регионального Минздрава, на скользких улицах и дорогах пострадало уже 80 человек.

На улицах Ростова-на-Дону образовался "каток" из-за ледяного дождя. Видео © T.me / 161.RU | Новости Ростова

Все пострадавшие жители обратились в местные травмпункты, где им была оказана необходимая медицинская помощь. При этом среди получивших травмы есть 17 несовершеннолетних.

Вместе с тем в местной Госавтоинспекции сообщили, что из-за погодных условий на отдельных участках трассы М4 "Дон" затруднено движение транспорта. А в ростовской администрации отметили, что противогололёдными материалами было обработано более 600 объектов улично-дорожной сети, а особо опасные участки, в том числе спуски, подъёмы и мостовые сооружения, взяты под контроль. В настоящее время с непогодой борются более 2,6 тысячи дворников и сотни единиц спецтехники.

Между тем местные жители начали и сами придумывать лайфхаки — скользкой поверхности противостоят русская душа и народная смекалка. Так, например, одни додумались прикреплять на обувь железные губки для мытья посуды. А другие решили получить от сложившейся ситуации максимум пользы и устроили из обычной детской площадки настоящую хоккейную.