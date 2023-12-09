Определён топ-10 самых суровых зим в Москве за последние 100 с лишним лет

Декабрь для москвичей и жителей Подмосковья начался с сильных морозов, метелей и гололёда. Однако это далеко не первая такая аномально холодная зима. Топ-10 самых суровых зим в столичном регионе за последние 100 с лишним лет публикует РИАМО.

Открывает список зима 2011 года. И хотя абсолютных рекордов в тот год установлено не было, но два с небольшим месяца в Москве устойчиво держались 20-градусные морозы. А к Новому году погода "подарила" жителям столицы ещё и ледяной дождь, который после усиления холодов превратил деревья и машины в глыбы льда. Январь 2017 года тоже выдался весьма морозным, напомнили журналисты. Тогда в ночь на Рождество в столице похолодало до минус 29,8 градуса. Порой аномальные холода в столичном регионе могут держаться очень долго. Именно так и случилось в Москве зимой 2005 года, когда была зафиксирована одна из самых низких для XXI века температур. Причиной такого холода стал антициклон, эпицентр которого находился на севере Томской области на границе с Эвенкией.

В 1919 году зима в столичном регионе тоже выдалась аномальной. В дневниках москвичей можно обнаружить сведения, согласно которым мороз и гололедица были такие, что даже трамваи не ходили, так как все рельсы и провода были покрыты льдом. Ещё одна рекордная для европейской части России погода была зафиксирована зимой в 1950 году. Тогда столбики термометра показывали до минус 37 градусов мороза.

Зимой 1978 года от аномальных морозов в Москве происходили перебои в коммунальном хозяйстве. В частности, лопались трубы, из-за чего многие многоэтажные дома остались без горячей воды. Температура воздуха на протяжении нескольких недель тогда держалась на отметке минус 38 градусов. Примерно такие же погодные значения были зафиксированы зимой в 1956, 1929 и 1941 годах. А вот самая холодная зима в истории Москвы за последние сто лет наступила в 1940 году. Тогда январские морозы, доходившие до минус 42 градусов, сопровождались сильным ветром, из-за чего в больницы поступало множество пациентов с обморожениями.