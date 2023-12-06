Вильфанд пообещал москвичам снежную новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на улицах Москвы точно будет лежать снег, заверил во время пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Говоря о новогодней ночи, можно уверенно говорить, что она будет со снегом. Ничего более конкретного — это только шаманы", — заявил он.

Вильфанд также отметил, что сейчас высота московских сугробов превышает 30 сантиметров и ситуация практически не изменится до середины месяца. По его словам, на погоду в России сейчас оказывает сильное влияние антициклон, центр которого перемещается между Уралом и Волгой, а границы его воздействия достают до западных границ Российской Федерации и до реки Лены на востоке.

Синоптик напомнил, что сейчас Солнце находится близко к точке зимнего стояния и почти никак не влияет на тепловой баланс. А уже выпавший снег отражает обратно практически весь солнечный свет. Из-за этого значительно охлаждается деятельный слой почвы и околоземной слой воздуха. При этом расчёты специалистов говорят, что уже выпавший снег может растаять в том случае, если температура воздуха +10 градусов будет держаться в течение восьми дней.