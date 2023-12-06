Более половины территории России оказалась в области аномального мороза
Синоптик Вильфанд: 60% территории РФ находится в областях аномального мороза
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил масштаб похолодания в России. По его словам, около 60% территории страны находится в областях аномального мороза.
"Сейчас стационарный антициклон, который находится северо-восточнее Москвы, над Волгой, над Уралом, он определяет погоду на огромной территории. Очень холодная погода", — приводит слова эксперта RT.
Синоптик заявил, что в Архангельской области и в Республике Коми температура воздуха на 12–18 градусов ниже нормы. В Москве и Подмосковье также фиксируются серьёзные морозы. Там Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности.
Ожидается, что местами по стране морозы могут достигнуть минус 40 градусов Цельсия, тогда как на севере ЦФО температура упадёт на 17% ниже климатической нормы уже на этой неделе.
Ранее Лайф писал, что в Подмосковье пришли первые 20-градусные морозы. В Магаданской области синоптики обещают до минус 55 градусов Цельсия. А в Якутске уже похолодало до минус 50 градусов. В городе затруднено движение транспорта, а также отменяются рейсы в аэропортах. Школьники с 1-го по 11-й классы переведены на дистанционное обучение.
Кирилл Кухмарь / ТАСС