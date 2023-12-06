Более половины территории России оказалась в области аномального мороза

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил масштаб похолодания в России. По его словам, около 60% территории страны находится в областях аномального мороза.

"Сейчас стационарный антициклон, который находится северо-восточнее Москвы, над Волгой, над Уралом, он определяет погоду на огромной территории. Очень холодная погода", — приводит слова эксперта RT.

Синоптик заявил, что в Архангельской области и в Республике Коми температура воздуха на 12–18 градусов ниже нормы. В Москве и Подмосковье также фиксируются серьёзные морозы. Там Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности.