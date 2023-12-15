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15 декабря, 06:38

Москвичей предупредили о возможных девятибалльных пробках вечером в пятницу из-за снегопада

Дептранс: Пробки в Москве вечером 15 декабря могут достичь 9 баллов из-за снега

Рекордный снегопад несёт в Москву сильнейшие пробки. Как сообщили в пресс-службе столичного дептранса, уже к вечеру автолюбители могут столкнуться с заторами в восемь-девять баллов.

Как добавил в беседе с РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, циклон "Ваня" всё ещё остаётся в городе, однако сегодня он постепенно будет сходить на нет: ожидаются слабая метель и небольшой мороз в пять-семь градусов. В области — до восьми градусов.

По словам эксперта, ветер будет юго-восточный с переходом на западный, до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

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Напомним, на Москву обрушился циклон "Ваня". Всего за сутки в столице выпала пятая часть от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — треть. Лайф снял, как выглядят улицы города после нашествия снежной бури.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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