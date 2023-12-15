Москвичей предупредили о возможных девятибалльных пробках вечером в пятницу из-за снегопада

Рекордный снегопад несёт в Москву сильнейшие пробки. Как сообщили в пресс-службе столичного дептранса, уже к вечеру автолюбители могут столкнуться с заторами в восемь-девять баллов.

Как добавил в беседе с РИА "Новости" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, циклон "Ваня" всё ещё остаётся в городе, однако сегодня он постепенно будет сходить на нет: ожидаются слабая метель и небольшой мороз в пять-семь градусов. В области — до восьми градусов.

По словам эксперта, ветер будет юго-восточный с переходом на западный, до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.