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"Ваню" прогонит из Москвы оттепель, а сугробы сменятся кашей

Синоптик Вильфанд: Москвичей ожидает оттепель и "каша" на дорогах

15 декабря, 13:25
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Снегопад и гололедицу на дорогах столицы вскоре сменят снежная каша и оттепель. Об этом рассказал в пятницу, 15 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью нашим коллегам из НСН.

По его словам, уже в субботу циклон, который и принёс в столичный регион мощные осадки и рекордные сугробы, уйдёт на север, а Москва окажется в его тыловой части. В городе будет хорошая зимняя погода, днём температура составит около -5 градусов, ветер утихнет, будет срываться небольшой снежок. А в воскресенье ситуация резко поменяется — в Москве внезапно потеплеет.

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В первые дни недели, по словам синоптика, температура будет на три-четыре градуса выше нормы, а к среде — уже на пять-шесть градусов теплее, чем обычно.

"Но зимой факт тепла не вызывает радости: снег будет то подтаивать, то подмерзать, гололедица, на дорогах каша", — добавил Вильфанд.

Напомним, в ночь на 15 декабря в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — треть. Лайф снял, как выглядят улицы города после нашествия снежной бури.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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